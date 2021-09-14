Elektrikli Hyundai KONA Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Hyundai Assan, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli KONA’yı Türkiye’de satışa sundu. İşte yeni Hyundai Kona Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Sadece üç yıl içinde Hyundai'nin Avrupa'daki en popüler kompakt SUV modellerinden biri haline gelerek bölgede 410 bin adetten fazla satılan Kona, sofistike bir tasarım ve performanslı motor seçenekleriyle geçtiğimiz yıl aralık ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Yeni Hyundai Kona, şimdi de elektrikli versiyonuyla ülkemize giriş yaptı. KONA Elektrik; Progressive donanım paketiyle, motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor.

TENNİK DETAYLAR

Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

KONA Elektrik, tek şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor.



Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyon-yüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için yaklaşık 47 dakikaya gereksinim duyuluyor. KONA Elektrik, üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle 45 dakika (yüzde 80 şarj) gibi bir sürede şarj edilebiliyor.

Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de aracı şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj süresi ise ortalama 28-36 saat arası olarak veriliyor.

ELEKTRİKLİ HYUNDAI KONA TÜRKİYE FİYATI

Hyundai Assan, iki farklı donanım ve motor seçeneğine sahip KONA Elektrik’in satış fiyatlarını da açıkladı.

KONA Elektrik Progressive 100 kW 487 bin TL, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734 bin TL'den ülkemizde satışa sunuldu.







