Elektrikli Hyundai Kona yenilendi

Elektrikli Hyundai Kona, 2021 yılı için yenilendi. İşte yenilenen Kona ile ilgili ortaya çıkan tüm detaylar.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, popüler Kona modelini yeniliyor. Kona’nın yenilenmiş halinin ilk çizimlerini geçtiğimiz ağustos ayında paylaşan şirket, yeni otomobile hızlı bir bakış atmamızı sağlamıştı.

Hyundai, elektrikli SUV modeli Kona’yı 2018 yılında piyasaya sürdü ve bu süre içinde dünya çapında 120 binden fazla satışa ulaşmayı başardı.

Diğer Kona modelleriyle benzer özellikler taşıyan elektrikli model, 2021 modeline yapılan görsel güncellemeler ile yine çizgisini bozmayacak.

Yeni LED gündüz farlara kavuşan elektrikli Kona’nın ön ızgarası da değiştirildi ve ön kısımda asimetrik bir şarj portu yerleştirildi. Yapılan diğer güncellemeler arasında ön tamponun alt kısmındaki krom çizgiler, yeni arka lambalar ve güncellenmiş bir arka tampon yer alıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Hyundai, elektrikli SUV modeli Kona’nın kalbine dokunmayı da unutmamış. Kona Electric, 64 kWh’lik 201 beygir ve 395 Nm tork sağlayan ve 484 km menzil sunan elektrikli motoruyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Akıllı Ayarlanabilir Rejeneratif Fren sistemiyle de menzil mesafesine katkıda bulunmak mümkün oluyor.

Kona’nın bataryası 50 kW’lık bir şarj cihazına bağlandığında, 64 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

Bu süre 100 kW’lık bir şarj cihazıyla 47 dakikaya düşüyor. Müşteriler aynı zamanda, ev tipi 10,5 kW’lık üç fazlı yerleşik şarj cihazını da tercih edebilecek.

Hyundai, aracın iç kısmına da güncellemeler getirdi. Bu yenilikle birlikte, 10,25 inç dijital gösterge grubu, 10,25 inç bilgi-eğlence ekranı ve yeni bir ortam aydınlatma sistemi elektrikli modelde yer alacak.

Güncellenen elektrikli Hyundai Kona, modelinin önümüzdeki yıl belirli pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. Aracın fiyatları hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.



