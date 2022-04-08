Elektrikli ilk Ford Transit, Kocaeli'de banttan indi

Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit, Kocaeli’de battan indirildi.

Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrikli Ford Transit modelinin üretimine başlayacaklarını açıklamıştı.

Beklenen oldu ve ilk elektrikli Ford Transit modeli Kocaeli fabrikasında banttan indirildi. Böylece, öncelikle Avrupa pazarlarında satışa çıkacak elektrikli E-Transit üretimi, Kocaeli'de resmen başlamış oldu.

Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor.

İlk üretimi tamamlanan elektrikli Transit, değişik gövde tipleri, hızlı ve normal şarj üniteleri ile satılacak.

Türkiye'de üretilen ilk tam elektrikli ticari araç

Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğu ile Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı.

Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen E-Transit, bu anlamda Ford Otosan'ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

315 kilometreye kadar menzile sahip Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor.

Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit, hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip.

Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiilen araç, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.