Elektrikli Kia EV6 Türkiye'de satışa çıkıyor

Kia EV6, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye listelerine resmi olarak giriş yapıyor.

Her ne kadar ülkemizde elektrikli araç satışları istenen seviyeye gelemese de birçok marka, kendi modellerini satışa sunmaya devam ediyor.

Bu markalardan biri olan Kia, “Yılın Otomobili” ödülünü alarak uzun yıllar sonra büyük başarı yakaladığı EV6 modelini uzun bir bekleyişin ardından ülkemize getirdi.

Kia EV6 teknik detaylar

Çift elektrik motoru, 4×4 güç aktarımı ve GT-Line donanım kombinasyonuyla Türkiye’ye giriş yapan Kia EV6, 2022 sonunda 100 ile120 adet arasında değişecek bir stokla satışa sunulacak.

Yüksek performanslı GT modelinde 406 kilometrelik menzil sunacak Kia EV6, GT-Line versiyonunda ise 506 kilometrelik menzil sağlayacak.

85 PS güç ve 760 Nm torka sahip olan GT ersiyonu, 0’dan 100’e hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyor. Türkiye’de satışa sunulan GT-Line ise, 77 kWh bataryası ve iki adet elektrik motoruyla 325 PS güç ve 605 Nm değerlerine sahip olacak.

Hyundai grubunun E-GMP platformu üzerine geliştirilen EV6, 800V hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80'e şarj edebiliyor.

Daha az bir zamanı olan kullanıcılar yaklaşık 4,5 dakikalık hızlı dolumla 100 kilometre menzile sahip olabiliyor.

Kia EV6 Türkiye fiyatı

Türkiye’ye giriş yapan Kia EV6, 2 milyon 069 bin 900 TL’lik fiyatla müşterilerle buluşacak. Otomobilin vergisiz fiyatı ise 1 milyon 093 bin 414 TL.