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    Elektrikli KIA EV9'un üretimi ilk çeyrekte başlayacak

    KIA, 2021'in sonunda tanıttığı elektrikli SUV modeli EV9'un üretimine ilk çeyrekte başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 08:48
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:21
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    Elektrikli KIA EV9'un üretimi ilk çeyrekte başlayacak

    Yeni elektrikli modeli Kia EV6'nın özellikleriyle adından söz ettiren Kia, şimdi de ürün gamına yeni bir elektrikli model daha ekleyecek.

    Güney Koreli üretici, ürün gamına ekleyeceği elektrikli SUV modelinin ön gösterimini, 2021 yılının Kasım ayında Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yapmıştı.

    Kia'nın paylaştığı ipucu görselinde konseptin silüeti dışında bir detay bulunmuyor. Ancak bu silüetten ve isimden anladığımız kadarıyla EV9, markanın ürün gamındaki en büyük SUV olan Telluride ile benzer boyutlara sahip olacak.

    KIA EV9 ilk çeyrekte seri üretime girecek

    KIA, 2021'in sonunda tanıttığı elektrikli SUV modeli EV9'un üretimine ilk çeyrekte başlıyor. EV6 ile aynı mimariyi paylaşacak olan SUV model E-GMP mimarisini kullanacak.

    KIA EV9 tam olarak tüketicilerle buluştuğu zaman, markanın otonom sürüş desteğine sahip ilk modeli olacak

    kia ev9

    kia ev9

    kia ev9


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