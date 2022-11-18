Elektrikli Kia Niro fiyat listesi: Kasım 2022 güncel Kia Niro fiyatları

Yenilenen 2022 Kia Niro, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla Türkiye'ye geldi. İşte yeni Kia Niro öne çıkan özellikleri ve kasım ayına özel fiyat listesi.

Kasım 2021'deki çıkışının ardından birçok ülkede satışa sunulan elektrikli yeni Kia Niro, geçtiğimiz aylarda ülkemize de giriş yapmıştı.

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulan 2022 Kia Niro Hybrid, 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motorla satışa sunuldu.

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayan Kia Niro'nun, hızı 167 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni Kia Niro, 460 km menzil sunuyor

Enerji tüketimi 16,2 kWsa/100 km olarak açıklanan modelde 64,8 kWsa'lik batarya paketi mevcut.

Bu kombinasyonla WLTP'ye göre 460 kilometre sürüş menzili sunan yeni otomobil, çeşitli donanım özellikleriyle geliyor.

Elektrikli 2022 Kia Niro'nun Prestige donanım seviyesinde 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED aydınlatmalar, otomatik yanan farlar, ön-arka park sensörleri ve elektrikli açılabilir sunroof bulunuyor.

İç mekanda ise anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon simidi, deri koltuklar ve otomatik klima gibi özellikler mevcut.

2022 Kia Niro'nun sürüş asistanları arasında bulunan diğer özellikler şu şekilde:

Stop & go özellikli akıllı hız sabitleyici

Ön çarpışma engelleme

Arka çapraz trafik çarpışma önleme

Kör nokta çarpışma önleme

Arka park çarpışma önleme

Şerit takip asistanı

Şeritte kalma asistanı

Akıllı hız limiti asistanı

Uzaktan akıllı park asistanı

Yokuş kalkış destek sistemi

Yeni Kia Niro fiyat listesi - Kasım 2022

2022 Kia Niro EV Türkiye fiyatı, ağustosta 1 milyon 399 bin TL olarak açıklanmıştı. Otomobilin eylül ayındaki fiyatı ise 1 milyon 415 bin TL'ye yükselmişti.

Ekimle gelen zamla birlikte, otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı 1 milyon 470 bin TL seviyesine çıktı. Kasımda ise bu fiyat 1 milyon 550 bin TL seviyesine yükselmiş durumda.