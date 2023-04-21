Elektrikli Kia Niro Nisan 2023 fiyat listesi

Kasım 2021'deki çıkışının ardından birçok ülkede satışa sunulan elektrikli yeni Kia Niro, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa sunulmuştu.
2022 Kia Niro Hybrid, 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motorla karşımıza çıkıyor.
Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayan Kia Niro'nun, hızı 167 km/s ile sınırlandırılıyor.
Yeni Kia Niro, 460 km menzil sunuyor
Enerji tüketimi 16,2 kWsa/100 km olarak açıklanan modelde 64,8 kWsa'lik batarya paketi mevcut.
Bu kombinasyonla WLTP'ye göre 460 kilometre sürüş menzili sunan yeni otomobil, menzil konusunda kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor.
İç mekanda anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon simidi, deri koltuklar ve otomatik klima gibi özellikler mevcut.
2022 Kia Niro'nun sürüş asistanları arasında bulunan diğer özellikler şu şekilde:
Stop & go özellikli akıllı hız sabitleyici
Ön çarpışma engelleme
Arka çapraz trafik çarpışma önleme
Kör nokta çarpışma önleme
Arka park çarpışma önleme
Şerit takip asistanı
Şeritte kalma asistanı
Akıllı hız limiti asistanı
Uzaktan akıllı park asistanı
Yokuş kalkış destek sistemi
Yeni Kia Niro fiyat listesi - Nisan 2023
2022 Kia Niro EV Türkiye fiyatı, ağustosta 1 milyon 399 bin TL olarak açıklanmış. Daha sonra fiyat 1 milyon 780 bin TL seviyesine kadar çıkmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobiller için yapılan ÖTV matrah güncellemesi, Kia Niro fiyatını mart ayında 380 bin TL düşürse de nisanda fiyat yine yükseldi.
Ağustos: 1 milyon 399 bin TL
Eylül: 1 milyon 415 bin TL
Ekim: 1 milyon 470 bin TL
Kasım: 1 milyon 550 bin TL
Aralık: 1 milyon 550 bin TL
Ocak 2023: 1 milyon 710 bin TL
Şubat 2023: 1 milyon 780 bin TL
Mart 2023: 1 milyon 399 bin 385 TL
Nisan 2023: 1 milyon 460 bin TL