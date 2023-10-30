Elektrikli Land Rover Defender'ın nerede üretileceği belli oldu Jaguar Land Rover, Slovakya'daki fabrikasında Defender modelinin elektrikli versiyonunu üreteceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka, mevcut modelleri elektriklendirmeye başladı.

Son zamanlarda elektrikli Defender modeli üzerinde çalışan Jaguar Land Rover, yeni aracın üretim yerini açıkladı.

Jaguar Land Rover, Slovakya'daki fabrikasında Defender modelinin elektrikli versiyonunu üretecek.

Şirket, yeni elektrikli Defender'ın piyasaya çıkışı için belirli bir zaman çizelgesi vermedi. Şu anda fabrikada, Defender modelinin normal versiyonları üretiliyor.

Şirketin elektrikli planları

Elektrikli Defender, JLR'ın 2030'a kadar dokuz tamamen elektrikli modeli piyasaya sürme planının bir parçası.

JLR, gelecek beş yıl içinde elektrikli araçlar geliştirmek için 18 milyar dolar yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

Şu ana kadar JLR, 2030'a kadar Solihull ve Halewood'daki tesislerinde altı Range Rover ve Jaguar elektrikli model üretme planlarını duyurdu

Elektrikli Defender, arazi taşıtı seven çevreciler için en uygun alternatiflerden biri olacak.