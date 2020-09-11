Elektrikli Maserati MC20 tanıtıldı: İşte özellikleri

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, tamamen elektrikli modeli Maserati MC20'yi duyurdu. İşte Maserati MC20'nin tüm özellikleri.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, aylardır beklenen elektrikli modeli MC20'yi görücüye çıkardı. Yeni otomobile yerleştirilen Nettuno isimli V6 motora, yepyeni teknolojiler ve toplamda 3 versiyon (benzinli, elektrikli ve üstü açılır versiyon) eşlik ediyor.

Herhangi bir elektrik desteği görmeyen benzinli MC20, İtalyan firmanın son 20 yılda kendi geliştirdiği ilk motor olan Nettuno'dan besleniyor.

Bu motor, çift turboya ve duble yanma prensibine sahip 3.0 litrelik V6 tam 630 bg (470 kW) güç, 729 Nm de tork üretebiliyor. 8 ileri çift kavramalı şanzımana eşli araç, 100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken maksimum 323 km/s sürate çıkabiliyor.

ELEKTRİKLİ SÜRÜMDE FAZLA DETAY YOK

Motor hariç tüm bu özellikler elektrikli versiyon için de geçerli, fakat Maserati henüz aracın batarya kapasitesini ve performans verilerini açıklamadı. Sadece 100 km/h sürate 2.8 saniyede ulaşılacağı, 310 km/s azami sürat ve WLTP'ye göre 323 km menzil doğrulandı.

Maserati MC20 standart olarak Maserati'nin yeni Intelligent Asisstant (MIA) adı verilen sisteme sahip 10.3" boyutlu multimedya ekranı ve yine aynı ölçüde dijital gösterge paneliyle geliyor.

Gelmiş geçmiş en kişiselleştirilebilir Maserati bilgi-eğlence sistemine sahip olduğu belirtilen MC20'de araç sahipleri akıllı telefonları ile servis tarihi, güvenlik özellikleri gibi birçok fonksiyona da erişebilecek.

MASERATI MC20 FİYATI

Maserati henüz yeni MC20'nin fiyatını açıklamadı. İtalyan marka bu rakamları yüksek ihtimalle 2021 yılında duyuracak.

Kaynak: Motor1 Türkiye