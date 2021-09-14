Elektrikli Mercedes EQS Türkiye'de: İşte fiyatı

Mercedes-EQ'nun ilk elektrikli lüks sedan modeli olarak karşımıza çıkan 2021 Mercedes EQS, Türkiye'ye geldi. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri...

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller nedeniyle birçok marka bu pazara ağırlık veriyor.

Bu markalardan biri olan Alman üretici Mercedes, EQ altında tanıtılan ilk otomobili EQC'yi geçtiğimiz yıl Türkiye'de satışa çıkarmıştı.

Mercedes, bu yıl ilk kez dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021'de yepyeni modelleriyle karşımıza çıktı.

Fuar kapsamında Mercedes'in ilk elektrikli lüks sedan modeli EQS'in Türkiye fiyatı da açıklandı.

TÜRKİYE FİYATI 3 MİLYON TL'YE YAKIN

2021 Mercedes EQS, Türkiye'de EQS 580 4Matic versiyonu ve Heritage Edition paketiyle sipariş edilebilecek. EQS'in fiyatı ise 2 milyon 758 bin TL olarak açıklandı.

Otomobilin vergisiz fiyatı 1.5 milyon TL civarında, ancak motor kapasitesi nedeniyle yüzde 60'lık bir vergi uygulanıyor.

MERCEDES EQS ÖZELLİKLERİ

Mercedes EQS 580 4Matic'teki elektrik motorları, toplamda 523 beygir güç ve 855 Nm tork üretiyor.

Bu sayede otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlarken, maksimum 210 km/s hıza ulaşabiliyor.

107,8 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryaya sahip EQS 580'in azami sürüş menzili WLTP'ye göre 627 kilometre olarak açıklandı.

22 kW üç fazlı AC şarj cihazıyla satışa sunulacak EQS, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de sunacak.

Markanın açıklamasına göre otomobil, hızlı şarj ile 15 dakikada 300 km menzile ulaşabilecek.