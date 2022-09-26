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    Elektrikli Mercedes G Serisi 2024'te geliyor

    Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, G-Serisi’nin 2024 yılında elektrikleneceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 08:50
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    Elektrikli Mercedes G Serisi 2024'te geliyor

    Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olması nedeniyle birçok marka bu pazar için kolları sıvadı. İçten yanmalı modellerden yavaş yavaş vazgeçmeye bsşlayan üreticiler, mevcut modellerini de elektriklendiriyor.

    Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, G-Serisi’nin 2024 yılında elektrikleneceğini açıkladı.

    2024'te geliyor

    Mercedes-Benz başkanı Ola Källenius, şirketin elektrikli G-Serisi aracının 2024 yılının ortalarında geleceğini açıkladı.

    Markanınelektrikli G-Serisi aracının mevcut prototipi, şu anda Avusturya, Graz’da bulunan tesiste test sürecinden geçiyor.

    mercedes g

    ercedes’in elektrikli G-Serisi otomobili için menzil, pil boyutu veya elektrik gücü gibi detaylar henüz belli olmadı. Tanıtım tarihi yaklaştıkça, markanın daha fazla detay açıklamasını bekliyoruz.

    Bununla birlikte Mercedes-Benz, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını ve bunun için 47 milyar dolar yatırım yapacaklarını söylüyor.


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