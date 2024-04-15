Elektrikli Mercedes G-Serisi yakında yollarda olacak Mercedes, uzun zamandır beklenen elektrikli G-Serisi'ni 24 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor.

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Mercedes-Benz'in en ikonik modellerinden biri olan G-Serisi, makyaj operasyonu geçirdi.

Efsanevi model, bu kapsamda tarihinde ilk kez elektrikli bir versiyona da kavuşuyor.

Tasarım anlamında çok farklı değişiklik yapılmayan araç, asıl yenilikleri kaputun altında karşımıza çıkarıyor.

Mercedes, baz modelde artık V8 motor yerine 3.0 litrelik sıralı altı silindirli yarı hibrit motor tercih ediyor.

24 Nisan'da elektrikli versiyonu tanıtacak

Mercedes, uzun zamandır beklenen elektrikli G-Serisi'ni 24 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtacak.

Yaklaşık 100 kWh'lik bir batarya ile gelecek olan elektrikli G-Serisi, Mercedes'in açıklamasına göre 100 km'de 28.7-30.3 kWh arası elektrik tüketimine sahip. Bu da yaklaşık olarak 320-350 km menzil elde edebileceği anlamına geliyor.

Yeni elektrikli G-Serisi, EQ Teknolojisine sahip G580 isimli dörtlü motor sistemine sahip olacak. Aracın bataryası, derin sularda ilerlemeyi sağlamak için su geçirmez olarak tasarlandı.

Otomobil hakkında daha fazla bilgi, 24 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.