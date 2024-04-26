Elektrikli Mini Aceman tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Mini, ürün gamında Cooper ve Countryman arasındaki boşluğu elektrikli Aceman ile dolduruyor. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi BMW Grubu'nun bünyesinde yer alan Mini, araçlarını elektrikli hale getirmeye başladı.

Tamamen elektrikli olarak satışa çıkacak Mini Aceman resmi olarak tanıtıldı. Mini Aceman, ilk etapta E ve SE olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

Aceman E versiyonunda 135 kW (181 hp) maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru karşımıza çıkıyor.

Piyasadaki rakiplerine göre küçük sayılabilecek 40.7 kWsa'lik bir batarya ise modele 310 km WLTP menzili sağlıyor.

Aceman SE ise 160 kW (215 hp) maksimum güç ve 330 Nm tork üreten daha güçlü bir motora sahip. Bu versiyonda kullanılan 54,2 kWsa'lik batarya, otomobile 406 km menzil sağlıyor.

4 farklı donanımla geliyor

Elektrikli model; Essential, Classic, Favoured ve JCW olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek.

12 adet ultrasonik sensör ve dört adet çevre görüş kamerasına sahip yeni Aceman, bu sayede uzaktan park etme ve Sürüş Asistanı Plus gibi gelişmiş teknolojiler de sunuyor.

Yeni Mini Aceman modelinin üretimi Çin'de başlayacak ve 2026 yılında İngiltere'deki Oxford fabrikası da üretime katılacak.