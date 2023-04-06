Elektrikli Mini Countryman 'den ilk fotoğraflar geldi Tamamen elektrikli olarak satışa çıkacak Mini Countryman modeline ait ilk görseller paylaşıldı.

Alman otomobil üreticisi BMW Grubu'nun bünyesinde yer alan Mini, araçlarını elektrikli hale getirmeye başladı.

Tamamen elektrikli olarak satışa çıkacak Mini Countryman modeline ait ilk görseller kamuflajlı bir şekilde yayınlandı.

Mini’nin elektrikli otomobili olan Countryman, bu senenin kasım ayında BMW Group Leipzig tesislerinde üretilmeye başlanacak.

Elektrikli Countryman neler sunacak

Countryman E olarak sunulacak otomobile tek bir elektrik motoru güç verecek. 188 BG güç üretecek bu motorun yanı sıra SE ALL4 donanım seviyesinde dört tekerden çekiş sistemi ve çift elektrik motoru bulunacak.

64.7 kWh’lik batarya paketi sayesinde 450 kilometrelik bir menzil sunacak olan otomobil, BMW İx1 EV ile aynı mimariyi paylaşıyor.