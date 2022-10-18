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- Elektrikli Mini üretimi İngiltere'den Çin'e kayıyor
Elektrikli Mini üretimi İngiltere'den Çin'e kayıyor
İngiliz otomobil üreticisi Mini'nin, İngiltere'de ürettiği elektrikli modelinin yakında Çin'de üretileceği belirtildi.
- Haber Merkezi
- 18.10.2022 - 08:50
- Güncelleme : 18.10.2022 - 09:20
Alman otomobil üreticisi BMW Grubu, bazı modellerinin üretimini İngiltere'den Çin'e kaydıracak.
BMW Grubu bünyesindeki Mini'nin elektrikli otomobilleri, yakın bir gelecekte İngiltere yerine Çin'de üretilecek.
İngiltere'deki üretim gelecek yıl sonlanacak
Mini'nin Oxford yakınlarındaki Cowley fabrikasında yılda 40 bin adet elektrikli Mini üretiliyor. Mini'nin elektrikli modelinin İngiltere'deki üretimi gelecek yılın sonunda sona erecek.
BMW, 1994 yılında İngiliz otomobil üreticisi Mini'yi satın almıştı. BMW teknolojisine sahip ilk Mini modeli ise 2001 yılında yollara çıktı.
2019 yılında ilk elektrikli modelini tanıtan Mini, temmuz ayında da yeni bir elektrikli konsept otomobil sergilemişti.