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    Elektrikli minibüs Volkswagen ID Buzz, 9 Mart'ta geliyor

    Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz adındaki tamamen elektrikli minibüs modelini 9 Mart'ta tanıtacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 09:16
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    Elektrikli minibüs Volkswagen ID Buzz, 9 Mart'ta geliyor

    Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, birçok marka ürün gamını tamamen elektriklendiriyor.

    Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi VolkswagenID Buzz ismindeki tamamen elektrikli minibüs modelini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

    Volkswagen ID Buzz, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra, standart ve genişletilmiş versiyonlarla da müşterilerle buluşacak.

    9 MART'TA GELİYOR

    Volkswagen ID Buzz, 9 Mart'ta küresel çıkışını gerçekleştirecek. Alman şirket, ayrıca aracın kargo varyantının da olacağını duyurdu.

    ID Buzz, VW'nin diğer elektrikli araçları için de kullandığı MEB platformundan yükselecek.

    Gelen bilgilere göre, araç tek ve çift motorlu konfigürasyonlar sunacak ve yüksek bir ihtimalle dört tekerden çekiş sistemine sahip olacak.

    volkswagen id buzz

    OTONOM SÜRÜŞ DE OLACAK

    Avrupa'da ID Buzz'ın ticari versiyonunun, diğer özelliklerin yanı sıra, gelişmiş bir otopilot sistemine sahip tamamen otonom bir araç olarak sunulması planlanıyor. Ancak otonom sürüşe sahip modelin biraz daha geç satışa çıkacağı söyleniyor.

    Volkswagen, ID Buzz modellerinin üretimi için Hannover'daki fabrikayı seçti. Ayrıca şirketin diğer elektrikli crossover modelleri de burada üretilecek.

    volkswagen id buzz

    VOLKSWAGEN id buzz

    VOLKSWAGEN id buzz


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