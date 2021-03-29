Elektrikli minibüs Volkswagen ID Buzz, gelecek yıl Avrupa'da

Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz adındaki tamamen elektrikli minibüs modelini gelecek yıl Avrupa'da satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, birçok marka ürün gamını tamamen elektriklendiriyor.

Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz ismindeki tamamen elektrikli minibüs modelini Avrupa'ya getirmeye hazırlanıyor.

Volkswagen Ticari Araçlar Müdürü Carsten Intra, tamamen elektrikli ID Buzz minibüsünün 2022'de Avrupa'da satışa çıkacağını doğruladı.

Volkswagen ID Buzz, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra, standart ve genişletilmiş versiyonlarla da müşterilerle buluşacak.

VOLKSWAGEN ID BUZZ NELER SUNACAK

Tamamen elektrikli minibüsün üç farklı batarya kapasitesi bulunacak. Ana model, arkadan çekişli bir sistemle donatılacak ve elektrikli motoru 200 beygir gücünde olacak. En pahalı sürüm ise, dört tekerlekten çekişli ve 300 beygir seviyesinde güç üretecek.

OTONOM SÜRÜM DE OLACAK

Avrupa'da ID Buzz'ın ticari versiyonunun, diğer özelliklerin yanı sıra, gelişmiş bir otopilot sistemine sahip tamamen otonom bir araç olarak sunulması planlanıyor. Ancak otonom sürüşe sahip modelin biraz daha geç satışa çıkacağı söyleniyor.

Volkswagen, ID Buzz modellerinin üretimi için Hannover'daki fabrikayı seçti. Ayrıca şirketin diğer elektrikli crossover modelleri de burada üretilecek.