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    Elektrikli minibüs Volkswagen ID Buzz, seri üretime girdi

    Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz adındaki tamamen elektrikli minibüs modelinin seri üretimine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:03
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    Elektrikli minibüs Volkswagen ID Buzz, seri üretime girdi

    Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, birçok marka ürün gamını tamamen elektriklendiriyor.

    Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi VolkswagenID Buzz ismindeki tamamen elektrikli minibüs modelini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

    Volkswagen ID Buzz, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra, standart ve genişletilmiş versiyonlarla da müşterilerle buluşacak.

    Seri üretim başladı

    Hannover'deki montaj hattında seri üretime giren ID Buzz, bu sonbahar aylarında Avrupa'daki müşterilere teslim edilmeye başlanacak.

    ID. Buzz, "Kargo" modeli için Almanya'da 46 bin 455 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Beş kişilik ID. Buzz Pro'nun ise 56 bin 606 eurodan satıldığını belirtelim. VW Ticari Araçlar, 2022 yılı boyunca 15 bin adet ID Buzz üretmeyi planlıyor.

    volkswagen

    ID Buzz, VW'nin diğer elektrikli araçları için de kullandığı MEB platformundan yükselecek.

    Avrupa'da ID Buzz'ın ticari versiyonunun, diğer özelliklerin yanı sıra, gelişmiş bir otopilot sistemine sahip tamamen otonom bir araç olarak sunulması planlanıyor. Ancak otonom sürüşe sahip modelin biraz daha geç satışa çıkacağı söyleniyor.

    id buzz

    volkswagen id buzz

    VOLKSWAGEN id buzz

    VOLKSWAGEN id buzz


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