Elektrikli Nissan GT-R beklenenden daha erken gelebilir Japon otomobil üreticisi Nissan'ın fizik kurallarına meydan okuyan efsane modeli GT-R, birkaç yıl içinde elektriklenebilir.

ensonhaber.com

2007 yılında yola çıkan R35 kodlu ilk Nissan GT-R modelinin tasarımı, aslında 2001 yılında tanıtılan Skyline GT-R konseptine dayanıyor.

Eski modellerin cazibesini koruduğu bir gerçek; öyle ki, GT-R bazı pazarlarda, örneğin Amerika'da, satış rakamlarını 6 katına çıkarmayı başardı.

Ancak R35 modelinin artık emekliye ayrılma zamanı geldiği açık. Nissan, geçtiğimiz ekim ayında Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıttığı tam elektrikli 'Hyper Force' konseptiyle bu görüşe katılıyor.

Dikkat çekici tasarımıyla fuarın odağına oturan bu konsept, 1360 beygir gücü vadediyor ve Nissan'ın geleceğe yönelik yenilikçi adımlarını simgeliyor.

Farklı beklentiler var

GT-R tutkunları arasında farklı beklentiler mevcut. Bir grup, gelecek modelin geleneksel içten yanmalı motoru korumasını arzuluyor.

Bu gruptakiler, GT-R'ın klasik motor sesi ve performansını sürdürmesini önemsiyorlar. Diğer taraftan, bazı hayranlar 1360 beygir güç sunan yeni elektrikli modelin hayalini kuruyor.

Dolayısıyla, Nissan'ın her iki kesimin beklentilerini karşılamak için dikkatli bir denge kurması gerekecek.

Daha öncesinde Nissan Ürün Patronu Ivan Espinosa, katı hal bataryaları tam olarak gelişmeden, elektrikli bir GT-R modeli üretmeyeceklerini açıklamıştı.

Nissan'ın 2028 yılında katı hal bataryalı araçlar üretmeye başlayacağı biliniyor. Bu yeni batarya teknolojisini entegre etmek için firmanın yeni bir platform geliştirmesi gerekiyor.

Bu yenilikçi teknoloji, daha yüksek enerji yoğunluğu ve hızlı şarj kapasitesi gibi avantajlar sunacak. Ayrıca Nissan, 2028'den itibaren tamamen elektrikli SUV ve pickup modellerine ciddi yatırımlar yapmayı planlıyor.