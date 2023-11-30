Elektrikli olmayan araçlar şarj istasyonlarına giremeyecek Elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesini engellemek amacıyla akıllı bariyer sistemi geliştirildi.

AA

Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte, yeni çözümler geliştiriliyor.

Elektrikli araç şarj teknolojileri geliştiren ve şarj istasyonu hizmeti veren Pilstop, elektrikli araçların şarj istasyonlarını koruma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında akıllı bariyer sistemi SafeStop geliştirildi.

İstanbul'da bazı şarj istasyonlarına kurulan sistemin yaygınlaştırılması için farklı elektrikli şarj istasyonu işletmecileri ile görüşmeler yürütülüyor.

4 farklı çalışma senaryosu var

Akıllı bariyer sistemi SafeStop'un farklı çalışma senaryoları bulunuyor.

Birinci senaryoda, elektrikli araç kullanıcısı uygulama üzerinden gideceği istasyona rezervasyon yaptığında SMS olarak telefonuna bariyeri açabileceği kod geliyor. İstasyon önüne geldiğinde bu kodu yazdığında bariyer açılıyor.

İkinci senaryoda, sürücü uygulamayı açtığında telefonunun bluetooth özelliği aracılığıyla yaklaştığı anlaşılıyor ve bariyerin otomatik olarak açılması sağlanıyor.

Üçüncü senaryoda, araçlara takılan bluetooth destekli donanımlar sayesinde kullanıcı istasyon önüne gelip yaklaştığında bariyer otomatik açılıyor.

Dördüncü senaryoda, istenirse istasyonların üzerinde olacak bir kamera ile yapay zeka özellikleri de kullanılarak müşteri kayıtlı olduğu aracıyla geldiğinde plakası üzerinden algılanıp bariyer açılması planlanıyor.

SafeStop, bariyer açıldıktan sonra sensörler sayesinde üzerinde araba olup olmadığının kontrolünü yaptığı için güvenli bir kullanım sunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)