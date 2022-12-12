Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de satışta

Opel, sürüş keyfiyle öne çıkan elektrikli Corsa modelini ülkemizde satışa çıkardı.

Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan Opel, sürüş keyfiyle öne çıkan elektrikli Corsa modelini ülkemize getirdi ve bu alandaki elini daha da güçlendirdi.

Corsa-e, aralık ayı itibarıyla sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu. Lansmana özel olarak yeni model, Opel Türkiye’nin 17 farklı bayisinde, 1 yıllık EUREKO kasko desteğiyle, 120 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz finansman kampanyası ve 1 yıllık Eşarj bakiye kampanyası ile müşterilerini bekliyor.

Elektrikli Opel Corsa neler sunuyor

AA'nın haberine göre, Opel Corsa-e’de 8 yıl/160 bin km batarya garantisi mevcut. Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

Elektrikli Opel Corsa Türkiye fiyatı

Alman otomotiv devi, Corsa’nın elektrikli versiyonunun Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Ultimate donanımında 839 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’ye giriş yapan Opel Corsa-e, ilk sahiplerini bekliyor.