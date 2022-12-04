Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de satışa sunuldu

pel, geçen yıl satışa sunduğu ve sınıfında yeni standartlar belirleyen Mokka’nın elektrikli versiyonunu Türkiye’ye getirdi.

Opel'in geçtiğimiz yıl haziran ayında ilk kez satışa sunduğu yeni Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, Türkiye'de yollara çıkıyor.

Yeni Opel Mokka-e, tamamen elektrikli motoru ile emisyonsuz ve keyifli bir sürüş sunuyor. Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor.

Sıfır emisyonlu elektrikli sürüş özelliği ile son derece verimli ve kompakt olan Mokka-e, kullanıcısının hem şehir içi hem de güvenli otoyol sürüşlerini en iyi şekilde destekliyor.

Elektrikli Opel Mokka-e özellikleri

Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.

Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine 30 dakikada şarj etme imkanı tanıyor.

Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Eko sürüş modu, menzili daha da uzatabiliyor. Ev tipi priz için kablo çözümü, wall box veya yüksek hızlı şarj olsun, yeni Mokka-e tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor.

Yeni Mokka-e Türkiye fiyatı

Mokka-e, 8 yıl/160 bin km batarya garantisi ve 909 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor.