Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.848
0.21%
BTXN Coin
5.43
-0.73%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de satışa sunuldu

    pel, geçen yıl satışa sunduğu ve sınıfında yeni standartlar belirleyen Mokka’nın elektrikli versiyonunu Türkiye’ye getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 08:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de satışa sunuldu

    Opel'in geçtiğimiz yıl haziran ayında ilk kez satışa sunduğu yeni Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, Türkiye'de yollara çıkıyor.

    Yeni Opel Mokka-e, tamamen elektrikli motoru ile emisyonsuz ve keyifli bir sürüş sunuyor. Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor.

    Sıfır emisyonlu elektrikli sürüş özelliği ile son derece verimli ve kompakt olan Mokka-e, kullanıcısının hem şehir içi hem de güvenli otoyol sürüşlerini en iyi şekilde destekliyor.

    Elektrikli Opel Mokka-e özellikleri

    Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

    Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.

    Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

    mokka e

    Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine 30 dakikada şarj etme imkanı tanıyor.

    Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

    Eko sürüş modu, menzili daha da uzatabiliyor. Ev tipi priz için kablo çözümü, wall box veya yüksek hızlı şarj olsun, yeni Mokka-e tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor.

    Yeni Mokka-e Türkiye fiyatı

    Mokka-e, 8 yıl/160 bin km batarya garantisi ve 909 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor.

    opel mokka e

    opel mokka


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı
    Futbol

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı

    Kaos ve aşkın yeni adresi: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü fragmanı!
    Medya

    Kaos ve aşkın yeni adresi: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü fragmanı!

    Görüş Bildir