Elektrikli Opel satışları 2023’te yüzde 22 artış gösterdi Opel, 2023'te bir önceki yıla kıyasla elektrikli araç satışlarında yüzde 22 artış gerçekleştirdiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Opel, 2023 yılında Türkiye pazarında yaklaşık 90 bin satışla büyük bir başarı elde ederek yıl sonunu iki kat büyümeyle tamamladı.

Bu etkileyici performansın yanı sıra, marka globalde de satışlarını yüzde 15 artırarak dikkat çekti.

Opel'in globaldeki büyüme oranı, şirketin 20 yılı aşkın süredir elde ettiği en yüksek yüzdelik büyüme olarak kayıtlara geçti.

670 bin araç sattı

Alman üretici, dünya genelindeki satışlarını 670 bin adede çıkararak, son 4 yılın en yüksek araç satışına ulaştı.

Opel'in uluslararası pazarlara yönelik başarılı stratejisi sayesinde, Avrupa dışındaki pazarlardaki satışlarını yüzde 62 artırarak önemli bir başarı elde etti.

Geçen yıl, AB 29 pazarının dışında gösterdiği büyüme ile marka, satışlarını yaklaşık yüzde 62 artırarak 101 bin araca ulaştı.

Elektrikli satışları da yükseldi

Opel, 2023'te bir önceki yıla kıyasla elektrikli araç satışlarında yüzde 22 artış gerçekleştirdiğini açıkladı.

Opel Corsa geçen yıl bir kez daha en çok satılan otomobil oldu. Bu model, şirketin en büyük iki pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık'ta en popüler B segmenti araç olmayı başardı.

Yunanistan’da en çok satılan otomobil Opel Corsa oldu. Corsa Elektrik, Almanya ve Birleşik Krallık’taki lider konumunun yanı sıra İtalya, Hollanda, Portekiz ve Avusturya'daki tescil istatistiklerinde de kendi segmentinde ikinci sırada yer aldı.

İngiltere'nin en popüler B-SUV modeli olan Mokka Elektrik ise Almanya, İspanya, Polonya ve Belçika’da ikinci sırada yer aldı.