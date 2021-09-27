Elektrikli otobüs ailesi Karsan e-ATA, seri üretime geçti

Karsan, yeni elektrikli otobüs modeli Karsan e-ATA ile karşımıza çıktı. 6, 10, 12 ve 18 metrelik versiyonları bulunan serinin üretimi başladı.

Karsan’ın Bursa’daki fabrikasında, şirketin yüzde 100 elektrikli model ailesi e-ATA’nın tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, yeni elektrikli e-ATA serisiyle birlikte 6 metreden 18 metreye kadar elektrikli araç sunabilen ilk ve tek Avrupa markası olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

SERİ ÜRETİME GİRDİ

Baş, şu anda e-ATA model ailesinin seri üretimine başladıklarını belirterek, "Hatta 10 metrelik e-ATA için Romanya’dan ilk talep geldi. 10 adetlik ilk e-ATA filomuzu bu yılın aralık ayında Romanya’nın Slatina şehrine teslim etmiş olacağız." dedi.

KARSAN e-ATA SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Karsan e-ATA'yı diğer modellerden (e-Jest ve e-ATAK) ayıran en önemli özelliği doğuştan elektrikli bir altyapı üzerine geliştirilmiş olması. 150 kWsa'ten 600 kWsa'e kadar 7 farklı batarya seçeneği sunulan otobüslerin tek şarjla 450 kilometreye kadar menzile ulaşabildiği belirtiliyor. Bataryaların şarj süreleri kapasiteye göre 1 ila 4 saat aralığında değişiyor.

Bunun yanı sıra; e-ATA serisinin rota boyunca uzanan kablo hattından elektrik alan troleybüs benzeri bir sistem ile uyumlu olduğu da belirtildi.

Karsan'ın bataryalar için en az 8 yıl tam kapasite kullanım garanti ediyor. Ayrıca bu sürenin otobüslerin kullanılacağı rota vb. koşullara göre 12 yıla kadar uzayabileceği de verilen bilgiler arasında.

Karsan e-ATA ailesinin 10 ve 12 metrelik versiyonlarında 340 beygir güç sunan elektrikli motor kullanılıyor. 18 metrelik körüklü versiyonda ise bu değer 680 beygire yükseliyor.

Motorların ürettiği potansiyel tork değeriyse 22.000 Nm olarak açıklandı. e-Ata ailesinin yerlilik oranı şu an yüzde 40 seviyelerinde.

İlerleyen süreçte bu oran artırılacak. Öte yandan Karsan CEO'su Okan Baş, yazılım lisanslarının tamamen Karsan'da olduğu bilgisini verdi.

İLK İHRACAT ROMANYA'YA

Bu kapsamda Romanya'nın farklı şehirlerine teslim edilmek üzere ilk etapta 10 adet 10 metrelik, daha sonra da 56 adet 18 metrelik e-ATA gönderilecek.

Şirket, e-ATA ile birlikte hızlı şarj istasyonu ve bakım desteği gibi kapsamlı bir ulaşım çözümü de sağlayacak. Ayrıca İstanbul dahil birkaç büyükşehir belediyesinin de yeni otobüslerle ilgilendiği ifade ediliyor.



