Elektrikli otobüs Arrival, test sürüşlerine başlıyor

İngiliz elektrikli araç üreticisi Arrival, elektrikli otobüslerin test sürüşlerine 2021 sonbaharında başlayacaklarını duyurdu.

İngiliz elektrikli araç üreticisi Arrival, İngiltere'nin en büyük ulaşım sağlayacılarından biri olan First Bus ile birlikte, sıfır emisyon otobüslerin denemelerine sonbahar aylarında başlayacaklarını açıkladı.

Testlerde, Arrival otobüsleri ülkedeki mevcut First Bus rotalarını kullanacak ve tüm yolcular için yeni ve geliştirilmiş toplu taşıma deneyimleri yaratacak.

İngiltere'deki otobüs filosunun 2035'e kadar sıfır emisyona ulaşmasını taahhüt eden First Bus, Aralık 2022 sonrasında da dizel otobüs satın almamayı planlıyor.





İNGİLTERE'DEN DEV TEŞVİK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin 12 milyar sterlinden (yaklaşık 16,8 milyar ABD doları) fazla hükümet yardımını; 250 bin istihdam yaratacak "yeşil ekonomiyi" desteklemek için kullanacağını söylemişti.

Johnson, 2030 yılına kadar özel sektörün de bu miktarın üç katı kadar katkıda bulunacağını açıklamıştı.







