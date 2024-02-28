Elektrikli otomobil bataryaları için yeni çözüm: Talaş Yeni Zelanda merkezli bir şirket, elektrikli araçların bataryalarında talaş kullanmaya başladı.

ensonhaber.com

Yeni Zelanda merkezli bir şirket, ıskarta durumdaki talaşı sentetik grafite dönüştürmeyi başardı.

Bu gelişmenin, bataryalarda kullanılan grafit konusunda tüm dünyanın Çin'e bağımlılığını azaltması bekleniyor.

Çin'e bağımlılık azalabilir

CarbonScape isimli şirket, talaştan elde edilen alternatif grafit daha sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu ve Avrupa'nın lityum-iyon bataryalar için Çin'e olan bağımlılığını azaltacağını savundu.

Elektrikli araç bataryalarını üretmek için kilit önemde olan grafit, doğada bulunan ve madenciliği yapılan bir madde. Sentetik grafit ise petrol ürünlerinden üretiliyor.

CEO Ivan Williams'a göre CarbonScape'in talaştan geliştirdiği grafitse daha çevreci bir çözüm sunuyor.

CarbonScape, geçen yıl Finlandiya-İsveç ortaklığındaki ormancılık şirketi Stora Enso ve Hong Kong merkezli batarya üreticisi Amperex'ten toplam 18 milyon dolarlık yatırım almıştı.

2030'a kadar grafitte küresel tedarik açığının 777 bin tona kadar ulaşması bekleniyor.