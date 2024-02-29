Elektrikli otomobil memnuniyet sıralaması belli oldu: İşte zirvedeki markalar

J.D. Power, elektrikli araç sahiplerinin araçlarından duydukları memnuniyeti ölçen bir rapor yayınladı.
BMW, hem genel pazar hem de lüks segmentte en yüksek memnuniyet puanına sahip marka oldu.
Ancak, rapor aynı zamanda birçok elektrikli otomobil sahibinin araçlarından vazgeçmeyi düşündüğünü de gösterdi.
Zirvedeki lüks elektrikli otomobiller
Premium elektrikli otomobiller sıralamasında 800 puan alan BMW i4 zirvede yer alırken; ikinci ve üçüncü sırada 789 puanla Rivian R1T pick-up ve 778 puanla R1S crossover modelleri karşımıza çıkıyor..
Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçları da ilk 5 sırayı tamamlıyor.
Genel pazarda en çok memnun kalınanlar
MINI Cooper SE Hardtop modeli, 770 puan alarak uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında en yüksek puana sahip oldu.
Hemen arkasından gelen Ford Mustang Mach-E (764 puan) ve Hyundai Ioniq 6 (759 puan) ilk üç sırayı tamamladı.
J.D. Power'ın araştırmasına göre, ilk defa elektrikli araca geçenlerin yüzde 39'u şarj istasyonu altyapısındaki sorunlar nedeniyle içten yanmalı modellere geçmek istiyor.
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