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Elektrikli otomobil memnuniyet sıralaması belli oldu: İşte zirvedeki markalar

Elektrikli otomobil memnuniyet sıralaması belli oldu: İşte zirvedeki markalar Veri analitiği şirketi J.D. Power, elektrikli araç sahiplerinin hangi markalardan daha çok memnun kaldığını açıkladı.