Elektrikli otomobil satışları yılın ilk üç ayında 3,5 kat arttı Türkiye genelinde elektrikli otomobil satışları, ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 kat artış göstererek 16 bin 556 adet oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin mart ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay yeni bir satış rekoru daha kırıldı.

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.

Elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor

Elektrikli otomobil satışları ocak-mart döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre 3,5 kat artış gösterdi.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde 4 bin 670 olan elektrikli otomobil satış adedi, 2024 yılının aynı döneminde 16 bin 556 adede yükseldi.

Son olarak, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 38,2 yükseldi.