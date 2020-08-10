Elektrikli otomobil satışları yüzde 99 artış gösterdi

2020'nin ilk 7 ayında elde edilen verilere göre Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 99 arttı. Aynı dönemde, hibrit otomobil satışları da artmaya devam etti.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

Gelen son veriler, gelecekte elektrikli otomobillerin pazarı ele geçireceğini gözler önüne seriyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ülkemizde satılan elektrikli otomobillerin sayısı geçtiğimiz yıla göre ikiye katlandı.

YÜZDE 99 ARTIŞ VAR

Açıklanan verilere göre 2020 Temmuz sonunda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 47.3 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI HIZLA YÜKSELECEK

Bileşik yıllık büyüme hesaplanarak yapılan araştırma sonucunda Deloitte, toplam elektrikli araç sayısının 2025 yılında 11.2 milyona 2030 yılında ise 31.1 milyona ulaşacağını açıklamıştı.

Ayrıca 2030 yılında tamamen elektrikli araçların hibrit araçlara oranının yüzde 81'e ulaşacağı belirtiliyor.