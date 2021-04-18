Elektrikli otomobil Volkswagen ID.6 tanıtıldı

Volkswagen, Çin'e özel olarak geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeli ID.6'nın üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli modellerden oluşan ID serisini büyütmeye devam ediyor.

Şirket, şimdi de Çin'e özel olarak geliştirdiği ID.6 modelini görücüye çıkardı. ID.4'ün bir büyük modeli olarak karşımıza çıkan elektrikli SUV, iki farklı versiyon ile satışa çıkacak.

Bunlardan ID.6 Crozz adlı versiyon, Volkswagen'in Çin'deki FAW firmasıyla ortaklığıyla üretilecek. ID.6 X adlı versiyonun ise SAIC firması ortaklığıyla üretileceği belirtiliyor.

Mekanik anlamda aynı olan bu iki versiyonun farları ve tamponları gibi kısımlarından dolayı tasarımsal farklarının bulunduğu belirtiliyor.

Kısaca ID.6 X versiyonu biraz daha lüks odaklıyken, ID.6 Crozz versiyonu biraz daha fazla SUV görünümüne sahip.

VOLKSWAGEN ID.6 TEKNİK DETAYLAR

Volkswagen ID.6'nın teknik özelliklerine baktığımızda ise baz versiyonunun 1 adet elektrik motoruyla geleceğini ve 180 beygir güç üreteceğini görüyoruz. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmayı 9.3 saniyede tamamlıyor.

Bir üst versiyona bakıldığında ise 204 beygir güç karşımıza çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanma süresi ise 9.1 saniye.

En üst versiyona geçildiğinde ise 2 adet elektrik motoru görülüyor ve bu versiyonda da teknik değerler 306 beygir güç ile 310 Nm tork şeklinde.

4 tekerden çekiş sistemi sayesinde daha dinamik bir sürüş sunanan bu modelin 0-100 km/s hızlanma süresi de 6.6 saniye olarak açıklandı.





Volkswagen ID.6'nın 2 adet batarya seçeneği bulunacağı ve bunların 58 kWh ile 77 kWh olacağı açıklandı. Bu batarya paketleri sırasıyla 440 km ve 590 km menzil değerlerine sahip. Ancak fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Volkswagen, ID serisi elektrikli otomobillerinin sayısını 2023 yılına kadar Çin'de 8 adede çıkarmayı planlıyor.