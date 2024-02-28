Elektrikli otomobil Xiaomi SU7 Avrupa'da sahne aldı Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobilinin seri üretimine bu ay başlıyor. Otomobil, Barselona'da başlayan Mobil Dünya Kongresi'nde sergilendi.

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Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Xiaomi SU7 isimli otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Otomobilin fiyatı henüz belli olmasa da şimdiye kadar gelen bilgiler, aracın 26 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gösteriyor.

Avrupa'da sahne aldı

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı Mobil Dünya Kongresi (MWC), Barselona'da başladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini Mobil Dünya Kongresi'nde sergiledi.

Xiaomi'nin başkanı Lu Weibing, verdiği bir röportajda, Xiaomi SU7 için 20 milyon premium kullanıcı hedeflediklerini söyledi.

Mart ayında yaklaşık 2 bin adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak.

Temmuz'da aylık 10 bin adedin üzerine çıkılması planlanıyor. Aktarılan son bilgilere göre aracın ilk teslimatları bahar aylarında yapılacak.

SU7'nin, tek şarjla 800 kilometreye kadar mesafe katedebildiği ifade ediliyor. Xiaomi ayrıca, SU7'nin daha büyük bir 150 kWh pil paketi içerecek olan yeni V8 versiyonunu da piyasaya süreceğini duyurdu.