Elektrikli otomobil yangınları hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl söndürülür Elektrikli otomobillerin bataryalarında çıkan yangınlar, zaman zaman korkutucu düzeye ulaşabiliyor. Böyle bir durumda ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. İşte elektrikli araç yangınını söndürmenin püf noktaları.

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Elektrikli araçlar, çevre dostu ve sıfır emisyonlu bir alternatif olmalarıyla giderek daha fazla tercih ediliyor.

Ancak, bu araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, elektrikli otomobil yangınlarına müdahale konusu da önem kazanıyor.

Elektrikli araçlarda yangın çıkması durumunda, etkili ve güvenli bir müdahale stratejisi uygulanması büyük önem taşıyor.

Elektrikli otomobiller neden yanıyor

Elektrikli otomobil yangınlarının temel sebepleri arasında batarya hasarı, aşırı ısınma, kısa devre gibi elektriksel sorunlar yer alıyor.

Bu tür bir yangın, geleneksel içten yanmalı motorlu araç yangınlarından farklıdır ve farklı bir müdahale stratejisi gerektirebilir.

Bu yangınlar hızlı bir şekilde büyüyebilir ve çevresel faktörlerle etkileşime girerek söndürülmesi zorlaşabilir.

Elektrikli araç yangınları nasıl söndürülür

Benzinli veya dizel bir arabadaki yangını oldukça hızlı bir şekilde söndürebilirsiniz, çünkü yanan şey plastikler, yanıcı maddeler ve bazen de yakıttır. Ancak elektrikli araç yangınları biraz daha farklı.

Benzinli veya dizel bir araç itfaiyeciler tarafından yaklaşık 20 dakikada söndürülebilirken, aküler çok daha uzun süre daha yavaş yanabiliyor.

Elektrikli bir araçta 7000 pil hücreniz olabilir ve bir domino etkisi meydana gelir. Dolayısıyla bu olayı yönetmek uzun zaman alabilir. Tipik olarak genel kural yaklaşık üç ila beş saattir.

Peki elektrikli otomobillerde çıkan yangınlar nasıl söndürülür?

Hızlıca su bulun

İtfaiyeciler, elektrikli araç aküsü yangınıyla karşı karşıya olduğunuzu fark ettiğiniz anda, suyu erkenden tesis etmemiz gerektiğini söylüyor. Üstelik ihtiyacınız olan su, normal araç yangınlarından çok daha fazla olabilir.

Normalde yanan bir aracı söndürmek için yaklaşık 2 bin litrelik suya ihtiyaç vardır. Geçtiğimiz yıl, Nissan'ın Kuzey Amerika genel merkezinin önünde şarj olurken tutuşan bir aracı söndürmek için ise itfaiyeciler 100 bin litrenin üzerinde su harcadı.

Yangının söndüğünden emin olun

Piller yanıcı kimyasallar içeriyor ve yanarken kendi oksijenlerini serbest bırakabiliyor, bu da elektrikli araç yangınlarının sönmüş gibi göründükten saatler, hatta günler sonra yeniden alevlenmesine olanak tanıyor. Kısacası, elektrikli araç yangınını söndürseniz bile temkinli olmakta fayda var.

Electric Drive Transport Association endüstri grubunun başkanı Genevieve Cullen, araç sürücülerine bazı uyarılarda bulundu.

Cullen, elektrikli araç yangınlarının benzinle çalışan araçlardan daha tehlikeli olmadığını, ancak kendi taktiklerini gerektirdiğini söyledi.

Cullen, elektrikli araç yangınıyla bizzat mücadele etmek isteyen sürücülerin iki kez düşünmesi gerektiğini, yangın söndürücünün muhtemelen pil paketindeki alevleri söndürmede yetersiz kalacağını ve dumanın son derece tehlikeli olduğunu hatırlattı.

Sürücülerin, araçtaki belirtilere ve uyarılara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen yetkili, "Eğer gösterge paneli size 'arabayı sürmeyin, kenara çekin' diyorsa, kenara çekin ve arabayı sürmeyi bırakın." dedi.

Yanmasına izin verin

Kulağa ilginç gelebilir, ancak elektrikli otomobil yangını kolay kolay sönmediğinden, dünya genelinde birçok itfaiyeci araçların yanmasına izin veriyor.

Örneğin, geçtiğimiz yıl ABD'deki itfaiyeciler, kaza geçiren Tesla'nın hurdalıkta tutuşmasının ardından kendi kendine yanmasına izin verdi.

Kaliforniya'daki Cosumnes İtfaiye Departmanı, geçen yıl mayıs ayında Sacramento yakınlarındaki bir yol kenarında alev alan Tesla için de aynısını yaptı.

Arabanın sahibi Bishal Malla, otoyol rampasına çıkarken arabanın sert bir şekilde titremeye başladığını söyledi. Lastiğinin patladığını düşünerek arabayı durdurdu ve indi, ancak alt takımdan duman çıktığını gördü. Birkaç dakika içinde dumanın alevlere dönüştüğünü söyledi.

Müdahale eden bir itfaiye aracı, yangına yaklaşık 2 bin litre su püskürttü, ancak yangın sönmeyince İtfaiye Şefi Yardımcısı Robert Kasparian, itfaiyecilerine yangına izin vermelerini söyledi.

Peki otomobil tehlikeli bir yerde yanıyorsa?

Yangına izin verme yöntemi, genellikle itfaiyecilerin açık alanda uyguladığı bir yöntem. Peki araç evin garajı veya benzin istasyonu gibi tehlikeli bir yerde yanıyorsa?

Bu durumda itfaiyeciler, yangına direkt su püskürtmek yerine ince bir spreyle müdahale ediyor.

Bu, bir itfaiyecinin arabaya bir zincir bağlayıp dışarı sürükleyebileceği kadar sıcaklığı düşürebiliyor.

Elektrikli araçlar piyasaya sürüldükçe, yangın söndürmek için yeni cihazlar da geliştiriliyor. Dünya genelindeki bazı itfaiye departmanları, bir arabanın altına kayan ve doğrudan alt takıma su püskürterek akü paketini soğutan özel bir ağızlık kullanıyor.

Ulusal Gönüllü İtfaiye Konseyi, yanarken bile hareket eden araba vakaları olduğu için itfaiyecilere alevlere müdahale etmeden önce elektrikli araçları hareketsiz hale getirmeyi öğretiyor.

Bazı departmanların, yangınların yeniden başlamayacağından emin olmak için elektrikli araçları suya batırdığı da biliniyor.

Otomobil üreticileri yangınlar için neler yapıyor

Bazı otomobil üreticileri ve tedarikçileri yeni teknolojilerle elektrikli araç yangınlarını önlemeye çalışıyor.

Audi, kendi yangınını söndürebilecek batarya için patent başvurusunda bulundu. Ayrıca enerji şirketi Nexceris, piller için erken uyarı sensörleri üretiyor.

Çok sayıda şirket, sıvı bazlı emsallerinden daha güvenli olduğu düşünülen katı hal pilleri de geliştiriyor.