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    Elektrikli otomobiller, yüz binlerce kişiyi işinden edecek

    Yeni bir rapora göre, otomotiv şirketlerinin elektrikli araç üretimine geçmesiyle birlikte yüz binlerce kişi işsiz kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 09:07
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    Elektrikli otomobiller, yüz binlerce kişiyi işinden edecek

    Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizinin üretimi baskılaması gibi olumsuzluklara rağmen Avrupa'da elektrikli araçlara olan talep her geçen yıl katlanarak artıyor.

    Aynı zamanda birçok şirket, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışarak bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Yeni bir rapora göre, elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçların yerini alması, yeni teknolojilerin ve üretim süreçlerinin kullanılmasını sağlayacak ve yüz binlerce kişi işinden olacak.

    Yüzde 30 daha az iş gücüne ihtiyaç var

    Ford ve Volkswagen'deki mühendisler, elektrikli otomobil üretmenin fosil yakıtlı araçlara göre yüzde 30 daha az emek gerektireceğini tahmin ediyor.

    Danışmanlık firması AlixPartners ise elektrik motorunun ve akünün, geleneksel benzinli ve dizel araçların motor ve şanzımanından yüzde 40 daha az işçilik gerektirdiğini iddia ediyor.

    cybertruck

    Tahminlere göre, 2030 yılına kadar Avrupa'da elektrikli araçlara geçiş, otomobil üreticileri ve içten yanmalı motor otomobil parçaları tedarikçileri arasında 630 bin kişinin işini kaybetmesine neden olacak.


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