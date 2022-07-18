Elektrikli otomobillerde abonelik dönemi

Dijital platformlarda rastladığımız abonelik sistemleri, artık otomobil üreticileri tarafından da sıkça kullanılmaya başlandı.

Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

Günümüzde Lexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

Isıtmalı koltuklar veya aracı anahtarsız çalıştırma gibi araç özellikleri, abonelik ile müşterilere sunuluyor.

Müşteriler tepkili

Ek özellikler, yalnızca her ay ücret ödemeyi kabul edip abone olan kişilerin erişimine açılıyor. Milyonlarca lira verip bir araba aldıktan sonra, arabada yer alan koltuk ısıtmasını veya başka bir ek özelliği kullanamamak birçok müşterinin tepkisine neden oluyor.

Üreticiler, sürekli gelir elde edecek

Kullanıcılardan büyük tepkiler alması beklenen yeni abonelik sistemi hakkında konuşan JD Power analisti Kristin Kolodge, abonelik sisteminin ilk satın alma işleminden itibaren üreticilere yıllarca tekrar eden bir gelir akışı sağlayacağını söylüyor.

Örneğin, BMW'nin ön koltukları ısıtmak için abonelik seçeneği sunması, oldukça tepki çekti. Alman üretici; bir yıllık 180 dolar, üç yıllık 300 dolar veya 415 dolarlık sınırsız erişim için ödeme seçenekleri hayata geçirdi.

Birçok BMW modeli, ısıtmalı koltuklar için gerekli donanıma zaten sahip. Ancak Alman şirket, bu işlevin kullanılmasını yazılımla engelleyerek kullanıcılara abonelik paketi satmak istiyor.

BMW'nin aboneliklerle sunduğu diğer seçenekler arasında ayda 12 dolardan başlayan ısıtmalı direksiyon simidi ve "sınırsız" kullanım için 235 dolarlık fiyatla arabadaki kameralarından görüntü kaydetme seçeneği yer alıyor.





Elektrikli otomobil üreticisi Tesla da ücretli OTA (Over the Air) yükseltmeleri ile benzer bir abonelik hizmeti sunuyor ve kullanıcıların kilitlenen belirli özellikleri kullanmalarını sağlıyor.

Bu nedenle, gelecekte daha fazla üreticinin aylık abonelik sistemine geçmesini bekleyebiliriz.

Geçen yıl General Motors, 2 milyar doların üzerinde araç içi abonelik hizmeti geliri kazandığını söyledi. Ayrıca şirket, abonelik sisteminden kazancının on yıl içinde 25 milyar dolara çıkmasını beklediğini belirtti.