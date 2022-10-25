Elektrikli otomobillere olan yatırım iki katına çıkıyor

Elektrikli otomobillere olan yatırım iki katına çıkıyor

Yayınlanan rapora göre, otomobil üreticileri elektrikli otomobillere yaptıkları yatırımı iki kat artırıyor.

Dünyanın en iyi otomobil üreticileri, 2030 yılına kadar yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık harcama yapacak.

Üstelik bu harcamaların tamamı, elektrikli araç ve batarya teknolojileri için ayrılmış durumda.

Daha önce yayınlanmamış olan elektrikli araç yatırım miktarı, Reuters tarafından yapılan önceki yatırım tahminlerini neredeyse ikiye katlıyor.

Hedef 54 milyon elektrikli araç üretimi

Rapora göre, otomobil üreticileri, 2030 yılında toplam araç üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını temsil eden 54 milyon adet elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

Otomobil üreticileri, benzeri görülmemiş sayıda üretilecek bu araçları geliştirmek için birbirlerinin teknolojilerinden yararlanacak.

Üreticiler 2030 yılına kadar 5.7 terawatt-saat’lik pil üretim kapasitesini hedefliyor.