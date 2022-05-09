Elektrikli otomobillerin pazar payı iki katına çıktı

Verilere göre, elektrikli araçların pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizinin üretimi baskılaması gibi olumsuzluklara rağmen Avrupa'da elektrikli araçlara olan talep her geçen yıl katlanarak artıyor.

AB genelinde bu yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre tüketiciler elektrikli araçlara daha fazla ilgi gösteriyor.

Pazar payı ikiye katlandı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, elektrikli araçlar pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık ikiye katladı ve pazar payı yüzde 10'a ulaştı. Bu rakam şimdiye kadar yakalanmış en büyük oran olarak kayıtlara geçti.

2021'in ilk çeyreğinde elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 5.7 seviyesindeydi.

İlk çeyrek sonuçlarına göre AB elektrikli otomobil pazarı yüzde 53.4 büyüyerek, 224 bin adedin üzerinde gerçekleşti.

Tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmeye başlayan elektrikli modellerin bu yılın ikinci yarısından itibaren artacak olması satışları daha da yükseltmesi bekleniyor.