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    Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek

    Erzurum'da yapılan yatırımla, elektrikli araçların şarj ünitelerinin üretileceği fabrika hayata geçirildi.
    • AA
    • 17.11.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 08:47
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    Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek

    Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, birçok ülke kendi şarj altyapı çalışmalarına ağırlık veriyor.

    Özellikle ülkemizde TOGG otomobillerinin üretilmeye başlanması ile altyapı ihtiyacı daha da artacak.

    Erzurum'da yapılan yatırımla, elektrikli araçların şarj ünitelerinin üretileceği fabrika hayata geçirildi. Fabrikaya ilişkin bilgi veren Gersan Elektrik A.Ş. Yatırım Koordinatörü Ensar Temur, "Kasım ayı itibariyla prototip noktasında imalatlarımız yapıldı. Biz burada dünyada üretilen elektrikli tüm araçların şarj ünitelerini, akü şarjlarını yapıyoruz.'' dedi.

    gersan

    "ARALIKTA SERİ ÜRETİM"

    Pandemi sebebiyle fabrikanın geciktiğini belirten Ensar Temur, üretime geçmenin sevincini yaşadıklarını belirterek,"Allah nasip ederse aralık ayı ortası gibi seri imalat yapmayı hedefliyoruz. Ayda 2 bin adet imalat hedefliyoruz. Fabrika ölçeğinde Türkiye'de imalat yapan tek firmayız.

    Biz burada dünyada üretilen elektrikli tüm araçların şarj ünitelerini, akü şarjlarını yapıyoruz. Fabrika, 2 bini kapalı alan olmak üzere 10 bin metrekare alanda kuruldu." ifadelerini kullandı.

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