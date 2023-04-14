"Elektrikli Passat" Volkswagen ID.7'nin tasarımı ortaya çıktı 18 Nisan'da Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılması planlanan Volkswagen ID.7'nin tasarımı şimdiden netleşti.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yerini Volkswagen ID.7'ye bırakıyor.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, CES 2023 fuarında ID.7 modelini resmen tanıtmıştı.

Tasarım netleşti

18 Nisan'da Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılması planlanan Volkswagen ID.7'nin tasarımı şimdiden netleşti.

Elektrikli Volkswagen ID.7'nin tasarımına baktığımızda, geçmiş yıllarda tanıtılan ID.Aero, ID.Vizzion ve ID.Space Vizzion konseptlerinden ortak izler taşıdığını görüyoruz.

ID.7’de standart olarak sunulan yeni ekran konseptinde, Head-up display, 15 inç ekran, bilgi ve eğlence sistemine entegre yeni klima kumandaları ve aydınlatmalı “touch slider” gibi bir dizi yenilik karşımıza çıkıyor.

Akıllı hava çıkışlarına sahip yeni klima konsepti, çok sayıda fonksiyon sunuyor. Örneğin ID.7, sürücünün yaklaştığını anahtarından algılayabiliyor ve daha sürücü araca binmeden sıcak yaz günlerinde iç mekânı soğutmaya, soğuk kış günlerinde ise ısıtmaya başlıyor.

Teknik detaylar

Volkswagen ID.7, grubun diğer elektrikli modellerinde de kullanılan MEB platformu üzerine inşa edilecek.

Opsiyonel olarak çift motora sahip dört tekerlekten çekişli versiyonunu da göreceğimiz sedan model, tercih edilen kombinasyona göre 700 km'ye kadar menzil sunacak.

Çin'de satılacak versiyonun 77 kWsa batarya paketine, 150 kW (204 PS) elektrik motoruna ve 155 km/s son hıza sahip olacağı belirtiliyor.