Elektrikli Peugeot e-2008'in Türkiye fiyatı bellli oldu

Peugeot 2008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu olan e-2008, sonunda ülkemize giriş yapıyor. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, elektrikli 2008'i yılın son çeyreğinde Türkiye'ye getireceklerini bu yılın başlarında açıklamıştı.

Beklenen oldu ve Peugeot 2008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu olan e-2008, sonunda ülkemize giriş yaptı. Söz konusu model, Peugeot'nun Türkiye ürün gamındaki ilk tamamen elektrikli aracı olarak dikkat çekiyor.

Elektrikli Peugeot 2008 teknik detaylar

GT donanım seviyesiyle gelen elektrikli Peugeot e-2008'de 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm anlık tork üretebilen bir elektrik motoru bulunuyor.

Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. e-2008'in son hızı ise menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Yeni model, tek şarjla 341 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, batarya kapasitesinin yüzde 70'i için 8 yıl veya 160 bin km garanti sunuluyor. e-2008'de menzile etki eden rejeneratif frenleme sistemi de bulunuyor.

Ayrıca, e-2008 lansmanına özel yaklaşık 20 bin TL'ye denk gelen 1 yıllık enerji hediye olarak veriliyor. Doğrudan müşterinin kartına tanımlanan bu hediye enerji tüm E-şarj istasyonlarında kullanılabilecek.

Donanımda neler var

Peugeot e-2008'in Gt donanım seviyesinde 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 4 USB girişi, 12V güç soketi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 3D navigasyon, sesli komut, 10 inç gösterge paneli (3 boyutlu), kablosuz cep telefonu şarjı, Full LED farlar, LED stoplar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici, ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, tam otomatik klima, yağmur ve far sensörü, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli ayarlanabilir bel destekli sürücü koltuğu gibi pek çok donanım standart olarak geliyor.

Elektrikli Peugeot 2008 Türkiye fiyatı

Elektrikli 2022 Peugeot e-2008'in fiyatı lansmana özel 900 bin TL olarak açıklandı.