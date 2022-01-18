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- Elektrikli Peugeot e-308, 2023'te geliyor
Elektrikli Peugeot e-308, 2023'te geliyor
Peugeot e-308'in 2023'te satışa sunulacağı, hatchback ve station wagon versiyonlara sahip olacağı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 08:41
- Güncelleme : 18.01.2022 - 09:25
Peugeot, yeni 308'in tamamen elektrikli versiyonunun 2023'te geleceğini onayladı. Yeni Peugeot e-308, hatchback'in yanı sıra station wagon gövde tipiyle de müşterilerle buluşacak.
e-208 ve e-2008 modellerinde 50 kWsa'lik batarya paketi ve 136 beygir güç üreten bir elektrik motoru kullanılıyor.
40 KM MENZİL
Yeni Peugeot e-308 ise 54 kWsa'lik bataryadan ve 156 beygirlik elektrik motorundan güç alacak. Yapılan açıklamaya göre, e-308'in menzili 400 kilometre olacak.
Yeni Peugeot e-308'in bataryası hakkında henüz net bir açıklama yok, ancak e-208'in 100 kW hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabildiği biliniyor.
Yeni Peugeot e-308 ile ilgili daha detaylı açıklamaların, önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.