Elektrikli Peugeot e-308, 2023'te geliyor

Peugeot e-308'in 2023'te satışa sunulacağı, hatchback ve station wagon versiyonlara sahip olacağı ortaya çıktı.

Peugeot, yeni 308'in tamamen elektrikli versiyonunun 2023'te geleceğini onayladı. Yeni Peugeot e-308, hatchback'in yanı sıra station wagon gövde tipiyle de müşterilerle buluşacak.

e-208 ve e-2008 modellerinde 50 kWsa'lik batarya paketi ve 136 beygir güç üreten bir elektrik motoru kullanılıyor.

40 KM MENZİL

Yeni Peugeot e-308 ise 54 kWsa'lik bataryadan ve 156 beygirlik elektrik motorundan güç alacak. Yapılan açıklamaya göre, e-308'in menzili 400 kilometre olacak.

Yeni Peugeot e-308'in bataryası hakkında henüz net bir açıklama yok, ancak e-208'in 100 kW hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabildiği biliniyor.

Yeni Peugeot e-308 ile ilgili daha detaylı açıklamaların, önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.



