Elektrikli Peugeot Rifter yollara çıkıyor: İşte özellikleri Peugeot, ürün gamındaki pek çok model gibi hafif ticarisi E-RIFTER modelinin de elektrikli versiyonunu satmaya başlayacak.

AA & Ensonhaber

Peugeot, elektrikli hafif ticari araç ürün yelpazesi içindeki popüler modeli e-Rifter’ın yeni neslini tanıttı.

2025'e kadar elektrikli araç pazarında lider bir marka olmayı hedefleyen Peugeot, e-Rifter dahil 9 elektrikli binek otomobil ve 3 elektrikli hafif ticari araçla Avrupalı üreticiler arasında en geniş elektrikli ürün yelpazesini sunan markalardan biri olarak öncü rol üstleniyor.

320 km menzil

Yeni e-Rifter, bu stratejinin bir parçası olarak, 320 km’ye ulaşan elektrikli sürüş menzili ile elektrikliye geçiş açısından güçlenmeye devam ediyor.

Yeni Peugeot e-Rifter, gelişmiş bir tasarıma sahip ve yeni marka imzalarını da gururla taşıyor. Ayrıca güçlü maceracı karakterini destekleyen güçlü, sağlam ve samimi tarzını da korumaya devam ediyor.

Yeni e-Rifter, ortada yeni Peugeot logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip.

Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. e-Rifter'in iddialı tarzı, yeni Sirkka yeşil ve Kiama mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor.

İç mekan

e-Rifter, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkati çekiyor. Yeni konsol, ikonik Peugeot i-Cockpit esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. e

-Rifter’in koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor.

Teknik detaylar

Peugeot e-Rifter, 100 kilovat (136 beygir gücü (HP)) maksimum güç ve 270 Newton metre (Nm) maksimum tork sunuyor.

Aracın üç sürüş farklı sürüş modu bulunuyor. Menzili optimize etmek için yeni e-Rifter, sürüş menzilini optimize etmek üzere rejeneratif fren sistemiyle de donatılıyor.

Sürücü, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanılarak üç farklı seviyede rejenerasyon yoğunluğunu ayarlayabiliyor.

7,4 kilovat entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kilovat üç fazlı şarj cihazıyla E-RIFTER, altyapı ne olursa olsun 50 kilovat saat (kWsa) bataryayı verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 100 kilovata kadar doğru akım (DC) şarj imkanı da bulunuyor.