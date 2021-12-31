Elektrikli Porsche Macan'a yeni rakip: Polestar 4

Polestar, yeni elektrikli modelinin adının Polestar 4 olacağını resmen açıkladı. Yeni araç, Porsche Macan ile rekabet edecek.

1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı. Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapacağını duyuran Polestar, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

İlk modeli olan Polestar 1 ile oldukça ses getiren marka, şimdilerde ise yeni bir elektrikli model üzerinde çalışıyor.

POLESTAR 4 YAKINDA GELİYOR

Polestar, yeni elektrikli modelinin adının Polestar 4 olacağını resmen açıkladı. Markanın CEO'su Thomas Ingenlath, henüz tanıtmadıkları Polestar 3'ün ardından gelecek bu yeni model hakkındaki ilk detayları açıkladı.





Boyutları ve fiyatı ile birlikte giriş seviyesini temsil edecek araç, yere çok daha yakın olacak ve coupe benzeri bir tavan hattına sahip olacak.

Polestar, yeni SUV ile rekabetçi olmak istiyorsa fiyatları 55 bin dolara kadar çekmek zorunda. Bu da aracın yeni elektrikli Porsche Macan ile rekabete gireceği anlamına geliyor. Otomobilin ne zaman karşımıza çıkacağına dair şimdilik herhangi bir açıklama yok.