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    Elektrikli Porsche Macan'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

    Tanıtımı 2024'e ertelenen yüzde 100 elektrikli Porsche Macan ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 09:20
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    Elektrikli Porsche Macan'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

    Porsche’nin 2014 yılında ilk kez pazara sunduğu kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli Macan, geçtiğimiz yıl makyaj operasyonu geçirmişti.

    Tasarımı ve motorları yenilenen lüks otomobil ailesi, 2 aylık kısa bir bekleyişin ardından ülkemizde 3 farklı versiyonla satışa sunuldu.

    Şimdi ise yazılım sorunları nedeniyle tanıtımı 2024'e ertelenen yüzde 100 elektrikli Porsche Macan ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Elektrikli Porsche Macan neler sunacak

    Marka tarafından onaylanan bu bilgilere göre elektrikli Macan, 610 beygire kadar güç sunacak ve 100 kWsa batarya paketine sahip olacak.

    Porsche Macan, epeydir satışta olan Taycan'dakine benzer şekilde ön ve arka akslarda birer elektrik motoruna sahip olacak.

    Ancak Macan'daki motorların güç yoğunluğu ve verimliliği artırmak adına yoğun bir yenileme işleminden geçirildiği ifade ediliyor.

    macan

    Porsche, 2030 yılına gelindiğinde satışlarının yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Bunun için, 2026 için planlanan elektrikli Panamera dahil yeni modeller gelecek.


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