Elektrikli Porsche Taycan Cross Turismo haziranda Türkiye'de

Porsche, tamamen elektrikli spor otomobil yelpazesini Taycan Cross Turismo ile genişletti. Tamamen elektrikli olan otomobil, haziran ayında ülkemize gelecek.

Porsche Taycan'ın Cross turismo adlı station wagon modeli uzun zamandır merakla bekleniyordu. Bu bekleyiş artık sona erdi ve şirket, dünyanın ilk elektrikli station wagon spor otomobili Taycan Cross Turismo'yu tanıttı.

Taycan modellerinde olduğu gibi Taycan Cross Turismo'da da 800 volt mimariye sahip yenilikçi bir elektrikli sürüş ön plana çıkıyor.

Dört tekerlekten çekişli ve adaptif havalı süspansiyonlu yeni yüksek teknolojili şasi, off-road koşullarında dinamik özelliklerden taviz vermeyen bir performans sağlıyor. Arka koltukta yolcular için sunulan 47 milimetre daha fazla baş mesafesi ve 1.200 litreyi aşan bagaj kapasitesi Cross Turismo modelini gerçek anlamda çok yönlü bir otomobil haline getiriyor.

PORSCHE ELEKTRİKLENİYOR

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Kendimizi sürdürülebilir mobilite alanında öncü olarak görüyoruz: 2025 yılına kadar otomobillerimizin yarısında tam elektrikli ya da plug-in-hibrit sistemleri ile elektrikli bir sürüş mümkün olacak şekilde plan yapacağız.

2020 yılında, Avrupa'da satışını yaptığımız otomobillerin üçte birinde elektrikli aktarma organları bulunuyordu. Elektromobilite bizim geleceğimiz. Taycan Cross Turismo ile geleceğe doğru büyük bir adım daha atıyoruz." ifadelerini kullandı.

4 FARKLI VERSİYON GELİYOR

Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo ve Taycan Turbo S Cross Turismo olmak üzere dört farklı versiyon lansmanla birlikte pazara sunulacak.

280 kW (380 PS) motor güce sahip Taycan 4 Cross Turismo, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 350 kW (476 PS) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 5,1 saniyede çıkabiliyor. 220 km/sa azami hıza ulaşan otomobil 389 - 456 km arasında menzil (WLTP) sunuyor.

360 kW (490 PS) güce sahip Taycan 4S Cross Turismo, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 420 kW (571 PS) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 4,1 saniyede ulaşabiliyor. Azami hızı 240 km/sa olan otomobil, 388 - 452 km arasında bir menzile (WLTP) sahip.

HAZİRANDA TÜRKİYE'YE GELİYOR

2020 yılı Ekim ayında Türkiye’de satışa sunulan Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobil modeli Taycan, 2020 yılında Türkiye’de en çok satılan tamamen elektrikli otomobil modeli olmuştu.

Elektrikli Porsche Taycan Cross Turismo ise haziran ayında ülkemizdeki bayilere ulaşacak.

FİYAT

Taycan Cross Turismo'nun ABD başlangıç fiyatının 92 bin 250 dolar olduğu açıklandı. Aracın opsiyonel donanımları arasında da adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip asistanı, 14 yönlü masajlı koltuklar, head-up display, Bose veya Burmester ses sistemleri yer alıyor.



