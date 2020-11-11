Elektrikli Porsche Taycan, şimdiden Norveç'te bin adet sattı

Porsche, dünyanın elektrikli otomobil başkenti haline gelen Norveç'te şimdiden 1000 adet elektrikli Taycan satmayı başardı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu oldu.

Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen; eylül ayında elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 61,5'ini oluşturarak rekor düzeye yükselmişti.

Hatta yetkililer, ülke altyapısının bu kadar elektrikli aracı kaldırmayacağına dair uyarılar bile yapmıştı.

PORSCHE, BİN TAYCAN MODELİ GÖNDERDİ

Porsche, dünyanın elektrikli otomobillere en hızlı ve en net geçişini yaşayan Norveç'te, şimdiden elektrikli Taycan modelinden bin adet satmayı başardı.

2020 yılında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam iki kat fazla satan Porsche, Norveç'in de liderleri arasına girdi.

Porsche Avrupa yönticilerinden Barbara Frenkel, "Norveç hükümetinin elektrikli araçları vergiler ve çeşitli yardımlar ile desteklemesi, kullanıcıları bu araçlara itiyor.

Aynı şekilde ülkedeki altyapı ve şarj istasyonlarının sayısı da bir hayli yüksek. Bu sebeple biz de elektrikli spor otomobilimiz ile bu pazarda bulunmak istedik." ifadelerini kullandı.



2025'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.