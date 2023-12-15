Elektrikli Range Rover 2024'te geliyor: Bekleme listesi şimdiden açıldı! Jaguar Land Rover mühendislerinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil elektrikli Range Rover, gelecek yıl satışa sunulacak. Şirket, ön sipariş için bekleme listesini şimdide açtı.

ensonhaber.com

Jaguar Land Rover'ın yeni amiral gemisi tam elektrikli aracı Range Rover Electric, "şimdiye kadar yaratılmış en sessiz ve en rafine Range Rover" olacak.

2024'ün sonlarına doğru satışa sunulacak Range Rover Electric, "aktif yol gürültüsü engelleme" özelliğine sahip olacak.

Range Rover Electric, içten yanmalı motorlu modellerle aynı Modüler Boyuna Mimariyi (MLA) kullanacak ve Solihull, İngiltere'deki aynı fabrikada üretilecek.

Elektrikli Range Rover için bekleme listesi açıldı

JLR, gelecek yıl ön sipariş ve fiili sipariş öncesinde müşteriler için bekleme listesi adını verdiği listeyi açtı.

Range Rover Electric, 2018'de satışa sunulan Jaguar I-Pace'in ardından JLR'nin ikinci elektrikli modeli olacak.

JLR, elektrikli modelleri için pilleri Tata birimi Agratas'tan almayı planlıyor, ancak başlangıçta piller başka yerden gelecek. Agratas ise Birleşik Krallık ve Hindistan'da planlı hücre tesisleri inşa edecek.

JLR, elektrikli Range Rover'ın pil boyutunu veya planlanan menzilini henüz açıklamadı.

5 yılda dönüşüm için 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, Jaguar’ı tam elektrikli bir markaya çevirecek.

Land Rover tarafında ise 2030’a kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonları üretilecek.