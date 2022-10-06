Elektrikli Renault 4 hakkında yeni bilgiler geldi

Elektrikli bir araç olarak yeniden hayata döndürülmesi planlanan Renault 4'ten yeni görseller yayınlandı.

Fransız otomotiv devi Renault, ikonik modeli Renault 4'ü tamamen elektrikli bir araç olarak yeniden karşımıza çıkaracak.

Söz konusu model, ilk olarak 17 Ekim'deki 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Ancak otomobil, konsept formunda fuardaki yerini alacak.

Elektrikli Renault 4'ün gövde tipi olarak crossover'lara benzeyeceği söyleniyordu. Yeni paylaşılan ipucu görselleri, bu bilgiyi doğrular nitelikte.

Elektrikli Renault 4, farklı bir gövde tipiyle gelecek olsa da geçmişten de izler taşıyor. Otomobil, özellikle ön bölümde farları da içerisine alan çerçeve ile geçmişi anımsıyor.

Teknik detaylar hakkında henüz bir açıklama olmasa da 17 Ekim'de otomobille ilgili daha fazla bilgi ile karşınızda olacağız.