Elektrikli Renault 5, 2024'te geliyor

Münih otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan yeni Renault 5 elektrikli hatchback, 2024 yılında üretime girip yollara çıkacak.

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken, Renault özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Ocak-kasım döneminde 84 binden fazla satarak Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olan Renault Zoe, yenilenen yüzüyle geçtiğimiz yıl sonunda ülkemize gelmişti.

YERİNİ RENAULT 5'E BIRAKACAK

Renault Zoe, 2024 yılında yollara veda edecek ve Zoe'den kalan boşluk tamamen elektrikli olarak hayata döndürülecek ikonik modeller Renault 4 ve 5 ile dolacak.

ÜRETİM 2024'TE

Renault 5 elektrikli hatchback, Münih Otomobil Fuarı'nda 70'li ve 80'li yıllardaki orijinal modellerin yanında ilk kez görücüye çıktı. Fransız marka, 2024 yılında üretim versiyonunun geleceğini doğruladı.

Yeniden canlandırılan retro model, Renault-Nissan İttifakının küçük elektrikli araçlar için özel olarak tasarladığı yeni CMF-BEV platformunu temel alan ilk araç olarak 2024 yılında üretime girecek.

UYGUN FİYATLI OLACAK

Münih Otomobil Fuarı'nda Auto Express'e konuşan Renault'nun mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Gilles Le Borgne, Renault 5'in gerçekten uygun fiyatlı bir araç olacağını söyleyerek 20 - 25 bin euro aralığını işaret etti.