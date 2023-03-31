Elektrikli Renault 5'ten ilk detaylar geldi Münih otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan yeni Renault 5 elektrikli hatchback ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken, Renault özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Renault Zoe, 2024 yılında yollara veda edecek ve Zoe'den kalan boşluk tamamen elektrikli olarak hayata döndürülecek ikonik modeller Renault 4 ve 5 ile dolacak.

Renault 5 ilk detaylar

Renault 5, CMF-B EV mimarisi üzerinden yükselecek. Renault, R5'in parçalarının yüzde 70'ini CMF-B tabanlı Clio ve Captur'dan aldığını açıkladı.

Bu sayede R5'in üretim maliyeti, Zoe'nin maliyetine kıyasla yüzde 30 oranında azaltıldı.

Renault 5 elektrikli hatchback, Münih Otomobil Fuarı'nda 70'li ve 80'li yıllardaki orijinal modellerin yanında ilk kez görücüye çıkmıştı. Fransız marka, 2024 yılında üretim versiyonunun geleceğini doğruladı.

Yeniden canlandırılan retro model, Renault-Nissan İttifakının küçük elektrikli araçlar için özel olarak tasarladığı yeni CMF-BEV platformunu temel alan ilk araç olarak 2024 yılında üretime girecek.

Münih Otomobil Fuarı'nda Auto Express'e konuşan Renault'nun mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Gilles Le Borgne, Renault 5'in gerçekten uygun fiyatlı bir araç olacağını söyleyerek 20 - 25 bin euro aralığını işaret etmişti.