Elektrikli Renault Megane, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 5 yıldız almayı başardı.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Yakında ülkemizde satışa sunulacak yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 5 yıldız aldı.

Yeni Megane E-Tech, toplam 7 hava yastığı ile donatılan güvenli gövdesiyle yetişkin yolcu korumasında yüzde 85, çocuk yolcu korumasında yüzde 88 ve korunmasız yol kullanıcıları için yüzde 65 puan elde ederken, güvenlik yardımcıları için yüzde 79 puan aldı.

EuroNCAP tarafından değerlendirilen unsurlara ek olarak, yeni Megane E-Tech, aynı zamanda Renault Grubu ile Fransız itfaiyeciler arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden bir ortaklıktan doğan İtfaiyeci Erişimi yeniliğini de içeriyor.

QR KODU İLE ERİŞİM

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'nin ön camına da bir QR kodu bulunuyor. Söz konusu QR kodu, bir kazaya müdahale ederken onu tarayarak çok hızlı bir şekilde aracın, elektrikli bir araç olduğunu anlamaları için kurtarma ekiplerine özel olarak tasarlandı.

Yine bu QR kodu, örneğin, batarya ve hava yastıklarının konumu, hızlı ve risksiz kesim yerleri gibi otomobilin yapısal bilgilerine de erişim sağlıyor. Bu da olası bir kaza sonrası yolcuları çıkarmak için geçen süreden 15 dakikaya kadar tasarruf anlamına geliyor.

TÜRKİYE'YE DE GELECEK

Markanın yeni tanıtımını yaptığı Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli model, 470 km menzilli batarya versiyonu ile sonbaharda Türkiye’de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

CMF-EV platformunda üretilen aracın Fransa’da vergi teşvikli fiyatı 29 bin ile 38 bin euro arasında değişiyor. Otomobilin Türkiye fiyatı ise 3.çeyrekte açıklanacak.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni CMF-EV modüler platformu üzerine inşa edilen otomobil toplam 4.2 m uzunluğa, 2.6 m aks mesafesi ve 1.5 metre yüksekliğe sahip.

Otomobilde iki farklı menzil batarya seçeneği bulunuyor: 40 kWh-300 km ve 60 kWh-470 km. Ancak Renault MAİS, Türkiye’ye otomobilin uzun menzilli versiyonu getirecek.

Yeni Megane E-Tech, 218 beygir güç üretirken, 300 Nm tork sağlıyor. Megane E-Tech, 130 kW DC şarjla WLTP’ye göre 30 dakikada 300 km’ye kadar enerji depolayabiliyor ve 7.4 kW wallbox ile bir gecede (8 saat) 400 km’ye kadar menzil elde edilebiliyor.

Otomobil her fren yaptığında, batarya bir miktar enerjiyi geri kazanıyor. D (Drive) konumunda aktif olan rejeneratif fren işlevi, gaz pedalından ayağın kaldırılmasıyla enerjiyi geri kazanıyor.